Maria João Bastos de volta à ficção nacional

Depois de mais uma temporada entre o Brasil e Paris, Maria João Bastos assentou de novo em Portugal, onde não lhe faltam projetos na ficção. E foi à boleia de um deles que esteve na Invicta, onde conversou com o JN no Ateneu Comercial do Porto, nos intervalos da gravação de cenas da série "A espia", que estreará na RTP no próximo ano.

No projeto, a atriz partilha o protagonismo com Daniela Ruah, Diogo Morgado e Marco D"Almeida, vestindo a pele de uma inglesa e "uma mulher à frente do seu tempo", a espia Rose, no contexto da II Guerra Mundial. "É uma pessoa bastante divertida, sarcástica, provocadora, que acaba por utilizar isso para atingir os seus objetivos", antecipou, sem comprometer a intriga. À frente das câmaras, os olhares guardam mistérios que não quis desvendar.

Mas, ainda antes de a vermos como Rose, Maria João já tem regresso marcado às novelas nacionais, mais uma vez pela mão do guionista Rui Vilhena, com quem fez outros trabalhos por cá e no Brasil. Em "Na corda bamba", da TVI, somará mais um papel principal, agora como Olívia Galvão. Um desafio sobre o qual nada acrescentou, alegando ainda não poder "falar sobre isso" a poucos dias de a produção arrancar na Madeira.