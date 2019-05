Maria João Bastos estreia-se na Netflix em série inspirada na Lava Jato

Sara Oliveira Hoje às 15:01 Facebook

"Dia 10 de maio, estreia na Netflix a segunda temporada da série "O mecanismo" da qual orgulhosamente faço parte", partilhou Maria João Bastos nas redes sociais, satisfeita do seu mais recente projeto.

O trabalho televisivo alude à operação Lava Jato, com investigações sobre um esquema de lavagem de dinheiro que, no Brasil, levou à prisão, por exemplo, do ex-presidente Lula da Silva.

Com "uma grande felicidade", a atriz portuguesa antecipou, assim, a estreia de "O mecanismo", o projeto realizado por José Padilha que antes dirigiu "Narcos".

Entre Portugal e o Brasil

Maria João, de 43 anos, tem já uma longa carreira na representação por cá e também do outro lado do Atlântico, com várias novelas e filmes no currículo, vivendo dividida entre Portugal e o Brasil.

No Rio de Janeiro, passa longas temporadas, agarrando os desafios com os quais se identifique, sem deixar de trabalhar por cá. E a prova é que faz parte do elenco de "Lua de sal", a próxima novela da SIC, ao lado de outros atores bem conhecidos. Entre eles, Ruy de Carvalho e Custódia Gallego. As gravações já arrancaram na região de Leiria, pois o guião inspira-se nos incêndios que, em 2017, assolaram a Zona Centro do país e deixaram marcas que ainda perduram.

Ex-modelo, Maria João Bastos continua a ser escolhida para protagonizar algumas campanhas, além de assinar a própria linha de cosmética. E, recentemente, até lançou um livro, "Life style", no qual partilha dicas para um estilo de vida saudável e alguns truques de beleza, consciente de que é há muito uma referência para muitas mulheres.