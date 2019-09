Maria João Pinho rendida à filha em dia de festa

NTV Hoje às 14:15, atualizado às 14:41 Facebook

Maria João Pinho mostrou-se rendida à filha, Helena, no dia em que esta assinala o seu terceiro aniversário. A atriz não poupou nas palavras à sua pequena. Esta quarta-feira é um dos dias mais felizes da intérprete. Isto porque a filha de Maria João Pinho completa mais um ano e para a atriz tem sido uma verdadeira benção acompanhar o seu crescimento. “Há três anos, por esta hora, eu estava no hospital… era domingo e ia conhecer a Helena. Quem me acompanhou sempre foi o nosso querido e muito amigo Emídio Miguel”, começou por recordar a intérprete no perfil de […]