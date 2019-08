Maria Leal grávida de Bruno Nogueira? Cantora e humorista esclarecem tudo

NTV Hoje às 12:30, atualizado às 13:00 Facebook

Maria Leal e Bruno Nogueira esclareceram publicamente que não vão ter qualquer filho em comum e que a informação foi avançada por uma conta falsa de Facebook. “É com muito orgulho que anuncio tanto eu como o papá Bruno Nogueira, estamos muito contentes e com muita vontade de conhecer o nosso príncipe Aleksandreio Jourice Nogueira Leal!” Foi esta a mensagem que andou a correr as redes sociais e que levou diversos internautas a questionar a cantora e humorista sobre a veracidade desta informação. Cansados de todas as perguntas, Maria Leal e Bruno Nogueira já colocaram tudo em pratos limpos. “Comunicado: […]