Maria Miguel e Maria Clara desfilam pela Dior no Dubai

Maria Miguel e Maria Clara integraram o rol de modelos que, no início desta semana, a Dior apresentou no Safa Park, no Dubai. Sob a temática "circo", a marca francesa montou a tenda para mostrar, pela segunda vez, a coleção primavera/verão 2019 de Alta Costura, com as portuguesas em destaque.

Para Maria Miguel, esta foi uma quarta passagem para uma grife dirigida por Maria Grazia Chiuri, enquanto Maria Clara já fez o mesmo que uma dezena de vezes. Este foi o primeiro "show da maison" no Dubai, mas o décor foi já visto antes visto no Museu Rodin, em Paris. Após o desfile, o espaço adaptou-se à festa que seguiu.