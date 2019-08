Maria Rueff recorda a mãe em dia especial

NTV Hoje às 22:30, atualizado às 22:57 Facebook

Twitter

Partilhar

Maria Rueff utilizou as redes sociais para relembrar a falecida mãe, esta quarta-feira, no dia em que celebraria o 89.º aniversário. A atriz assinalou a data com saudade através de uma fotografia antiga da progenitora, Julieta, partilhada na conta de Instagram. “Será sempre o teu dia, querida mãe”, escreveu na descrição da publicação. View this post on Instagram Será sempre o teu dia, querida mãe! ❣️ A post shared by Maria Rueff Oficial (@mariarueff) on Aug 28, 2019 at 6:50am PDT Herman José, José Raposo e Rúben Madureira foram alguns dos rostos conhecidos que enviaram mensagens de apoio a Maria […]