Mariah Carey conta com quantos homens se envolveu sexualmente

Mariah Carey revelou com quantos homens se envolveu sexualmente. A intérprete norte-americana deu uma entrevista à revista “Cosmopolitan” e falou abertamente sobre o tema. Mariah Carey, que é considerada por muitos uma das mulheres mais cobiçadas na indústria da música, anda a ser tema de assunto porque dormiu com cinco homens. Durante a entrevista que deu à revista “Cosmopolitan”, a artista norte-americana confessou ainda que os cincos homens com quem se envolveu sexualmente eram todos muito diferentes uns dos outros. Noutra entrevista, a intérprete de álbuns de sucesso como “Emotions” ou “Music Box” referiu que se arrependeu de ter casado […]