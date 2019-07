Mariana Monteiro presente na antestreia da nova temporada de “La Casa de Papel”

NTV Hoje às 14:15, atualizado às 14:30 Facebook

Mariana Monteiro desfilou na passadeira vermelha da antestreia mundial da terceira temporada da série “La Casa de Papel”, da Netflix. A atriz portuguesa fez as malas e viajou, esta quinta-feira, até Madrid, Espanha, onde deu nas vistas com um elegante vestido preto decotado, com rendas e umas sandálias da mesma cor. Na sua conta de Instagram, Mariana Monteiro publicou duas fotografias na passadeira vermelha. “Vim até Madrid, para a antestreia mundial da terceira temporada de ‘La Casa de Papel’. Posso-vos dizer que está imperdível”, escreveu na descrição. View this post on Instagram Vim até Madrid, para a ante-estreia mundial da […]