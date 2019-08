Marido de Manuel Luís Goucha revela ser fã de touradas

NTV Hoje às 11:00, atualizado às 11:25 Facebook

Ao contrário do apresentador Manuel Luís Goucha, Rui Oliveira revelou ser um grande admirador das touradas e anunciou que vai assistir ao próximo espetáculo ao vivo da TVI. O companheiro do rosto do “Você na TV!” mostrou-se um apoiante da tauromaquia ao partilhar uma fotografia, no perfil de Instagram, de um evento. Na legenda, pode ler-se: “Sou aficionado e vou ver a corrida da TVI“. “Em homenagem aos nossos grandes EMIGRANTES. Eu vou e tu? Boa, então vemo-nos lá”, acrescentou na descrição da publicação. View this post on Instagram Em Homenagem aos nossos Grandes EMIGRANTES🇵🇹💪eu vou e tu? Boa então […]