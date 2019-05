Marido de modelo brasileira acusado de homicídio por negligência

Sara Oliveira Hoje às 20:43 Facebook

Pouco mais de uma semana da morte da modelo brasileira Caroline Bittencourt por afogamento, a polícia indiciou o marido, Jorge Sestini, por homicídio negligente.

A imprensa brasileira avança que as autoridades apuraram responsabilidades do empresário pelo ocorrido com a mulher, após os interrogatórios realizados na segunda-feira.

O corpo de Caroline Bittencourt, de 37 anos, foi encontrado no litoral de São Paulo, no dia 29 de abril, depois de a pequena embarcação onde estava com o marido ter sido atingida por uma tempestade.

Na altura do incidente, Jorge Sestini foi resgatado. Estava em estado de choque pelo desaparecimentos da modelo com quem se tinha casado há quatro meses. Ouvidas algumas testemunhas, concluiu-se que o empresário teve responsabilidades no desfecho trágico, embora indiretamente e sem más intenções, daí ser considerado homicídio por negligência.

Segundo Vanderlei Pagliarini, o delegado responsável pelo inquérito, Jorge Sestini decidiu navegar, apesar de ter sido advertido sobre o estado de mau tempo que assolou a Ilhabela, no litoral norte de São Paulo, no dia 28.