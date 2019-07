Marielle Franco dá nome a rua em Lisboa

NTV Hoje às 10:30, atualizado às 10:57 Facebook

Lisboa terá uma rua batizada em homenagem à brasileira Marielle Franco, assassinada em março de 2018 na capital portuguesa. A Câmara Municipal de Lisboa aprovou, por unanimidade, uma proposta para homenagear a vereadora do Rio de Janeiro morta no carro após ter participado num debate organizado pelo Partido Socialismo e Liberdade com ativistas negras. Assim sendo, cabe à Comissão Municipal de Toponímia decidir qual será a rua batizada com o nome de Marielle Franco. Na sequência da investigação ao assassinato, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado deteve um policia reformado, Ronnie Lessa, e um ex-polícia militar, […]