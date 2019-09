Marisa Cruz rendida ao filho mais velho em dia de festa

NTV Hoje às 13:00, atualizado às 13:13 Facebook

Marisa Cruz fez questão de assinalar publicamente, esta terça-feira, o 14.º aniversário do seu filho mais velho, João, com três recordações fotográficas. Depois de ter terminado a relação com Pedro Hossi, a atriz tem dedicado a maior parte do seu tempo aos seus filhos. Esta terça-feira, o seu primogénito completa mais um ano e a também apresentadora não deixou passar a data em branco. “14 anos de ti meu Amor. JOÃO”, escreveu Marisa Cruz, babada com esta tão data especial. View this post on Instagram 14 anos de ti meu Amor. JOÃO . . . #maeorgulhosa #mybabyboy #joao A post […]