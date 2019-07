Marisa Cruz revela a nova personagem em novela da TVI

NTV Hoje às 20:00, atualizado às 20:05 Facebook

Está explicada a mudança de visual de Marisa Cruz. A atriz e apresentadora pintou o cabelo e fez franja para a sua nova personagem na novela da TVI “Vida Louca”. Foi um dos mistérios da semana passada, que se prolongou até à festa de verão da TVI, que decorreu na discoteca Lick, em Vilamoura, no Algarve: Marisa Cruz deixou os cabelos loiros, pintou-os de castanho e ainda acrescentou uma franja. Na altura especulou-se que esta opção da atriz e apresentadora teria a ver com um começar de novo depois do desgosto de amor com o final da relação com o […]