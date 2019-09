Marisa Cruz revela passado dramático com a prisão do pai e o trabalho nas limpezas

NTV Hoje às 11:01, atualizado às 11:31 Facebook

Twitter

Partilhar

A apresentadora da TVI esteve no programa “Conta-me Como És”, de Fátima Lopes, e abriu o coração: falou da infância sofrida, do pai preso e do trabalho nas limpezas e nos cafés. Ela é uma ex-manequim de sucesso, uma apresentadora reconhecida e uma atriz chamada para várias novelas. Mas a vida de sucesso de Marisa Cruz, 45 anos, nem sempre foi assim, sobretudo na infância e na adolescência, nas quais passou por muitos sacrifícios. “Em mais velha tive de ajudar a minha mãe. Trabalhei em limpezas, cafés. Fui cuidadora da minha mãe e dos meus irmãos. Não tive infância”, admitiu […]