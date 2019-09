Mark Ronson pede desculpa por se assumir sapiossexual

NTV Hoje às 13:27, atualizado às 13:48 Facebook

Após revelar identificar-se como um sapiossexual, Mark Ronson retirou a declaração e desculpou-se numa entrevista à revista “Rolling Stone”. O produtor musical pediu desculpa por se ter assumido como um sapiossexual, no programa Good Morning Britain, sem estar devidamente informado de que se trata de uma pessoa que apenas se interessa pela mente e personalidade da outra. O artista referiu que, apesar de o próprio ter ficado preocupado com as declarações que proferiu, esperava que as pessoas percebessem o que estava a tentar dizer. Contudo, o mesmo não aconteceu e a afirmação foi considerada ofensiva por muitos. “Não me considero […]