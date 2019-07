Marta Andrino e Frederico Amaral de férias nos Açores

NTV Hoje às 15:45, atualizado às 16:02 Facebook

Twitter

Partilhar

Os dois atores e os filhos saíram de Lisboa e rumaram à ilha de Santa Maria, nos Açores, para uns dias de descanso. Um regresso a casa. Natural da ilha de São Miguel, Frederico Amaral regressou aos Açores na companhia da família, a mulher Marta Andrino e os dois filhos, Manuel e António. O destino do clã, desta vez, foi a ilha de Santa Maria. View this post on Instagram Primeira paragem: SANTA MARIA 🏝 O ano passado parámos na ilha Terceira, este ano foi na ilha do Sol… e assim começam as nossas férias!! ♥️ @frederico_amaral_ #famíliaaçoriana #feriasdapraia #maededoisrapazes […]