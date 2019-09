“MasterChef Portugal” atinge limite máximo de refeições confeccionadas

NTV Ontem às 21:30 Facebook

O “MasterChef Portugal” atingiu o número máximo de refeições confecionadas no programa que vai para o ar este domingo. A emissão especial decorreu em Fátima e foram servidos 1500 peregrinos. Os 15 concorrentes viajaram até Fátima, no dia 13 de maio, data em que se celebram as Aparições de Nossa Senhora, onde tiveram a missão de alimentar as centenas de peregrinos que passaram no Santuário. A tarefa das três equipas será servir refeições de conforto ao longo de oito horas de prova, no desafio mais longo de sempre do “MasterChef Portugal”. Esta foi a primeira caixa mistério que os cozinheiros […]