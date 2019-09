Matilde Breyner e Tiago Felizardo preparam-se para casar

NTV Hoje às 16:40, atualizado às 16:51 Facebook

Matilde Breyner e Tiago Felizardo vão subir ao altar, este sábado, para trocar alianças e oficializar a relação de três anos. Várias personalidades vão marcar presença na cerimónia do casal de atores e, nas redes sociais, estão a surgir as primeiras fotografias. Pimpinha Jardim e o casal Ricardo e Francisca Pereira são alguns dos rostos conhecidos que revelaram estar a caminho do casamento. “Dia de Casamento”, escreveu Francisca Pereira na descrição de uma publicação. View this post on Instagram Wedding Mode 💙💛❤️ @pimpinhajardim @ricardotpereira #losfelizardos #love #wedding #friends A post shared by Francisca Pinto R Pereira (@franciscaprpereira) on Sep 7, […]