Matilde Breyner e Tiago Felizardo voltam a estar juntos

Depois de uma temporada em Los Angeles, nos Estados Unidos, o ator voltou a Portugal para os braços da noiva, que lhe escreveu uma declaração de amor. Eles já não têm um oceano a separá-los. Tiago Felizardo deixou para trás Los Angeles, nos Estados Unidos, e rumou a Lisboa, para encontrar a noiva, a atriz Matilde Breyner. View this post on Instagram For every kiss you give me I’ll give you three. A post shared by Matilde Breyner ✨ (@cindybreyner) on Aug 25, 2019 at 4:45am PDT “Por cada beijo que me deres, vou dar-te três”, escreveu no perfil de […]