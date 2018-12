As primeiras imagens de Vincent, filho de Maya Booth

Sara Oliveira Hoje às 11:24, atualizado às 11:38 Facebook

Vincent nasceu quinta-feira e é o primeiro filho da atriz Maya Booth com o empresário portuense David Quinta.

"Little Vincent. 27/12/2018. Obrigada pelo amor, estamos os 3 bem", partilhou a recém-mamã, já na manhã desta sexta-feira, nas redes sociais. A atriz acrescentou uma imagem em que se vê a mãozinha do filho sobre duas fotografias tiradas na sala de partos.

Também o pai partilhou uma imagem do bebé na rede social Facebook. "O pequeno Vincent diz 'olá mundo'", lê-se na legenda, escrita em inglês.

O menino junta-se aos outros bebés famosos que vieram ao mundo a 27 de dezembro, entre eles os gémeos de Inês Herédia e o Lonô de Rita Pereira. Curiosamente, todos rapazes.



Apesar de ter exibido, no Instagram, as diferentes fases da gestação, a artista sempre primou pela discrição no que respeita à vida pessoal, até mesmo no que respeita à relação com David Quinta.



O casal está junto há cerca de dois anos e meio e Vincent marca a estreia na paternidade.