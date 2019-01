MacKenzie Bezos traída por amiga do casal

Margarida Fonseca Hoje às 14:23 Facebook

Os donos da Amazon, atualmente o negócio mais valioso do Mundo, já anunciaram, em conjunto no Twitter, que decidiram divorciar-se, pondo fim a uma relação com 25 anos.

Jeff, de 54 anos, e MacKenzie Bezos, de 48, pais de quatro filhos, três rapazes e uma menina adotada na China, vão assim dividir uma fortuna, seguindo as leis de Washington. Os 50/50, por falta de acordo pré-nupcial, tornam MacKenzie a mulher mais rica do Mundo, com 60 mil milhões de euros, descendo Jeff para o quarto lugar. A separação quebrou o conceito de casal modelo e levanta dúvidas sobre o futuro da Amazon, importante para a economia mundial.

O tom amistoso com que o casal falou do divórcio, com Jeff a garantir que ficariam "amigos", levantou a curiosidade sobre o motivo que estaria por detrás da rotura. E logo surgiram notícias que falavam em traição. "The Daily Mail" relatou que Jeff traiu a mulher com uma amiga do casal. Quem? Lauren Sánchez, ex-apresentadora de televisão e mulher de Patrick Withesell, agente em Hollywood (de quem tem dois filhos). Lauren é dona da Black Ops Aviation, a primeira empresa de produção do género liderada por uma mulher.

Para que não haja dúvidas, o "National Inquirer" divulgou mensagens, em tom escaldante, de Jeff para Lauren: "Quero cheirar-te, respirar dentro de ti", "amo-te. Estou apaixonado por ti".

O caso extraconjugal terá começado em abril passado. Conhecido pouco depois, traçava-se o fim do casamento, com a perda pessoal de Jeff.

Escritora premiada

MacKenzie Bezos é licenciada em Inglês, com distinção, pela universidade de Princeton. Estudou escrita criativa com a escritora e professora Toni Morrinson, que se referiu a ela como uma das melhores alunas que já teve.

Ativista dos direitos LGBT, fundou a organização anti-bullying "Bystander Revolution" da qual é vice-presidente. Em 2006, conquistou o "American Book Award" com o primeiro livro publicado, "The testing of Luther Albright".

"Inteligente, criativa, cheia de recursos e muito sexy", foi assim que Jeff Bezos definiu MacKenzie, numa entrevista à revista "Vogue", em março passado, citada pelo "El País".