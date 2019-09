Megan Fox sofreu um colapso nervoso após o filme “Jennifer’s Body”

NTV Ontem às 22:30 Facebook

Megan Fox revelou, durante uma entrevista ao “Entertainment Tonight”, que sofreu um colapso nervoso após o lançamento do filme “Jennifer’s Body”, em 2009. A atriz tinha 23 anos quando interpretou a personagem principal do filme de terror em que seduzia e matava rapazes como forma de vingança. Dez anos depois, Megan Fox confessou que, apesar de ter sido objetificada durante toda a carreira, as reações provocaram um colapso nervoso. “Não foi só um filme, foram todos os dias da minha vida, a toda a hora, todos os sítios onde trabalhei, todos os produtores, levaram-me a um ponto de rutura” começou […]