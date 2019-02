Meghan à procura de "doula" para o parto

Hoje às 22:30 Facebook

Meghan Markle prepara-se para o parto, previsto para abril, e até lá, procura a ajuda de uma especialista.

De acordo com o Radar Online, a duquesa de Sussex tem recebido visitas, no Palácio de Kensington, de várias "doulas" (assistentes no parto com ou sem formação médica). A mesma publicação garante, ainda, que está previsto que tudo corra dentro da normalidade e que o parto seja normal.

"A Meghan está focada em ficar calma e manter uma energia positiva durante o parto, isso é algo em que ela acredita", contou uma fonte próxima da mulher de Harry.

Os duques preparam a mudança para outra residência, em obras: a Frogmore House. O príncipe Harry esteve, entretanto, em Londres a falar para os futuros líderes da Commonwealth. Durante o seu discurso abordou vários temas que são importantes para si e para a sua mulher, Meghan Markle. Harry não só falou sobre a paternidade como também abordou a importância de superar os obstáculos e de o fazer em equipa.

"Como alguém que está prestes a tornar-se pai, estou muito ciente da nossa responsabilidade conjunta de tornar este mundo o mais forte possível e de que seus habitantes o mantenham no melhor estado para a próxima geração. A única maneira de ver o progresso real é através da mudança", disse. O príncipe herdou o cargo de embaixador da Commonwealth da sua avó, Isabel II.