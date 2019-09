Meghan é a primeira mulher da realeza britânica a usar blusão de ganga numa visita oficial

NTV Hoje às 16:10, atualizado às 16:13 Facebook

Meghan Markle optou por um visual casual e, pela primeira vez, uma mulher da realeza britânica usou um casaco de ganga durante uma visita oficial. A duquesa de Sussex surpreendeu ao surgir em Monwabisi, na Cidade do Cabo, para o segundo dia de visita à África do Sul, com uma camisa branca, um casaco de ganga, umas calças pretas justas e sapatilhas de couro. Assim, Meghan Markle torna-se na primeira mulher da realeza britânica a usar esta peça de roupa numa visita oficial. Recorde que os duques de Sussex e o seu filho, Archie, aterraram, esta segunda-feira, naquele país e […]