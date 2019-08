Meghan Markle anuncia coleção de roupa solidária

NTV Hoje às 14:32, atualizado às 15:03 Facebook

Twitter

Partilhar

Meghan Markle vai lançar uma coleção de moda solidária para apoiar a organização Smart Works, que dá assistência a mulheres desempregadas. Criada em parceria com a Marks & Spencer, a linha da duquesa de Sussex chega ao mercado no final do ano, tal como a própria avançou numa noticia publicada na versão britânica da revista “Vogue”. Por cada peça vendida da coleção, desenhada a pensar no contexto profissional, outra será doada à Smart Works, garantindo a ajuda em momentos como o que vestir para uma entrevista de trabalho. Contudo, Meghan Markle não está sozinha nesta aventura solidária. A ex-atriz conta […]