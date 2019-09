Meghan Markle continua a dar dores de cabeça a rainha Isabel ll

NTV Hoje às 13:00, atualizado às 13:34 Facebook

Twitter

Partilhar

Meghan Markle mantém a mesma equipa de profissionais com quem trabalhava quando era atriz em Hollywood. Esta é uma situação que não agrada à rainha Isabel ll. Após ter contratado uma agência externa para gerir a sua imagem sem consultar a monarca, a mulher do príncipe Harry não ficou muito bem vista aos olhos da rainha. Agora, segundo o jornal “The Sun”, a duquesa de Sussex está a trabalhar num projeto para crianças com o agente (Nick Collins), o advogado (Rick Genow) e o gestor de negócios (Andrew Meyer), que a acompanharam ao longo da carreira como atriz. No entanto, […]