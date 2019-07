Meghan Markle criticada pela forma como segura filho ao colo

NTV Hoje às 15:11, atualizado às 15:17 Facebook

Os comentários depreciativos que Meghan Markle tem sido alvo desde que chegou à família real britânica multiplicaram-se desde o nascimento de Archie. Agora, novos dedos se apontam à duquesa de Sussex. Uma onde de criticas à ex-atriz norte-americana inundou a Internet após serem divulgadas fotografias que mostram Meghan Markle a segurar Archie, nascido há pouco mais de um mês e batizado no início de julho. De acordo com os internautas, a mulher do príncipe Harry pegou no filho de forma inadequada e houve ainda quem pusesse em causa a instrução da duquesa no que toca a questões especificas da maternidade. […]