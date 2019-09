Meghan Markle dança durante visita à Africa do Sul

NTV Hoje às 17:10, atualizado às 17:23 Facebook

O príncipe Harry de Inglaterra, a mulher, Meghan, e o filho, Archie, fizeram as malas e viajaram até à África do Sul, onde aproveitaram para conhecer os locais e… dar um pézinho de dança. Os duques de Sussex e o bebé aterraram, esta segunda-feira, em Cape Town e não houve tempo para descanso. Assim que pousaram, Harry e Meghan foram sozinhos visitar uma associação que ensina autodefesa às mulheres e crianças. Depois de conviveram com os locais, o príncipe e a sua mulher foram presenteados com um momento musical. A meio da coreografia, a ex-atriz juntou-se às bailarinas. O momento […]