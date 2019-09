Meghan Markle doa roupas do filho para instituição de caridade

NTV Hoje às 16:35, atualizado às 16:54 Facebook

Meghan Markle ofereceu roupas usadas pelo filho, Archie, a uma instituição de caridade durante a visita oficial à África do Sul. A duquesa de Sussex visitou a organização “Mothers2Mothers”, dedicada a apoiar mães com HIV, na Cidade do Cabo, e doou a outros bebés dois sacos com várias peças de roupa que pertenciam a Archie, de quatro meses, e ao filhos de amigas. O momento da visita foi registado com uma fotografia e partilhado no Instagram dos duques de Sussex. “É tão importante que possamos compartilhar o que funcionou para nossa família e saber que estamos juntos nisso. Então, queríamos […]