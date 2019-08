Meghan Markle e Harry almoçam em restaurante “low-cost”

NTV Hoje às 16:00, atualizado às 16:15 Facebook

Meghan Markle e o príncipe Harry almoçaram na companhia do filho, Archie, por menos de 20 euros num local público. Os duques de Sussex e Archie, de três meses, foram vistos no restaurante The Rose & Crown, na vila de Winkfield, Inglaterra. A refeição terá custado cerca de 16 euros por pessoa. Segundo a imprensa internacional, a família passou despercebida à maioria das pessoas que frequentaram o estabelecimento. No entanto, um dos clientes reparou que Meghan e Harry tiveram uma refeição calma à semelhança de qualquer outro casal. A decisão económica surge após os duques de Cambridge viajarem num voo […]