Meghan Markle e Harry criam Instagram em conjunto

Depois de ter eliminado o seu Instagram pessoal - assim como todas as suas redes sociais - a Duquesa de Sussex volta a criar conta mas desta vez juntamente com o seu marido.

Esta terça-feira, o casal real criou uma nova conta oficial, @sussexroyal. De acordo com uma fonte real, Harry e Meghan usarão o Instagram tanto para questões relacionadas com o trabalho, assim como para divulgar momentos pessoais de ambos.

Hoje, já foi publicado o primeiro post, com a descrição: "Bem-vindo ao nosso Instagram oficial; Estamos ansiosos para partilhar o trabalho que nos impulsiona, causas que apoiamos, anúncios importantes e a oportunidade de esclarecer dúvidas sobre as principais questões. Agradecemos o seu apoio e damos-lhe as boas vindas @sussexroyal. "- Harry & Meghan.