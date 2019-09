Meghan Markle e príncipe Harry viajam até Itália para casamento

NTV Hoje às 17:30, atualizado às 17:46 Facebook

Meghan Markle e príncipe Harry viajaram até Roma, Itália, para marcar presença no casamento da estilista Misha Nonoo, uma das melhores amigas da ex-atriz. Os duques de Sussex estão naquela cidade italiana, onde irão permanecer durante o fim de semana para a cerimónia de Misha Nonoo e Michael Hess, que deverá acontecer esta sexta-feira. Ivanka Trump, Karlie Kloos, Katy Perry, Ellie Goulding e Orlando Bloom são alguns dos nomes que consta na lista de convidados que se vão juntar a Meghan Markle e príncipe Harry. Misha Nonoo esteve presente no casamento dos duques de Sussex a 19 de maio do […]