Meghan Markle faz homenagem a estudante assassinada em África do Sul

Meghan Markle homenageou a uma jovem estudante que foi torturada, abusada sexual e espancada até à morte, no passado mês de agosto. A duquesa de Sussex visitou o local do crime, Khayelitsh, durante a visita oficial à África do Sul, onde deixou uma mensagem escrita no idioma local dedicada à Uyinene Mrwetyana, um jovem assassinada e abusada sexualmente aos 19 anos. Assim, Meghan Markle quis expressar “solidariedade com aqueles que se posicionaram contra a violência de género e o feminicídio”. O momento foi registado no Instagram dos duques de Sussex com uma fotografia da mulher do príncipe Harry a juntar […]