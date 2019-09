Meghan Markle faz homenagem a príncipe Harry e Archie

NTV Hoje às 19:30, atualizado às 20:07 Facebook

Twitter

Partilhar

Em Nova Iorque sem o príncipe Harry e Archie, Meghan Markle usa fio de ouro com as letras “A” e “H”. A duquesa de Sussex encontra-se nos Estados Unidos para apoiar Serena Williams na final do torneio de ténis US Open. No entanto, apesar da distância que a separa do marido e do filho, de quatro meses, Meghan decidiu usar algo simbólico para os homenagear. Além do fio de outro com a letra “A”, a inicial do nome de Archie, ex-atriz adquiriu um “H”, em homenagem a Harry. Um acessório da marca Mini Mini que pode ser adquirido a partir […]