Meghan Markle ganhou outra profissão. Já sabe o que a duquesa vai fazer?

NTV Hoje às 14:15, atualizado às 14:29 Facebook

Twitter

Partilhar

Meghan Markle, duquesa de Sussex e mulher do príncipe Harry de Inglaterra ficou com a responsabilidade de dirigir a edição de setembro da revista “Vogue” inglesa. Com o tema “mulheres que quebram barreiras”, Meghan vai ser a responsável pela edição que vai estar nas bancas no Reino Unido dentro de dois meses. A princesa de Sussex não quis estar na capa da revista de moda, e espera que as leitoras se sintam tão inspiradas como ela graças às mulheres que aparecem nesta edição da revista “Vogue” inglesa. A edição, intitulada “Forças de Mudança”, expressa a vontade de “ultrapassar barreiras”, avançou […]