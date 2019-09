Meghan Markle, Sara Sampaio e Lindsay Lohan fazem homenagem a Peter Lindbergh

NTV Hoje às 12:30, atualizado às 12:54 Facebook

Meghan Markle, Sara Sampaio e Lindsay Lohan homenagearam Peter Lindbergh, nas redes sociais. O fotógrafo de moda alemão morreu, esta terça-feira, aos 74 anos. O profissional de fotografia trabalhou com a duquesa de Sussex em duas ocasiões, inclusive na produção da Vogue britânica deste mês de setembro. Peter Lindbergh foi o responsável pelas fotografias da capa da “Vogue”, e fotografou Meghan, em 2017, para um artigo sobre a série “Suits”. Assim, numa mensagem partilhada no Instagram oficial dos duques de Sussex, Meghan Markle destacou o trabalho “de referência global” do fotógrafo. “Honrando a vida e o trabalho do fotógrafo Peter […]