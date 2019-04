Meghan Markle sem sossego antes de ser mãe

Sara Oliveira Hoje às 14:46 Facebook

Quase a ser mãe pela primeira vez, numa fase que deveria ser de pleno estado de graça, Meghan Markle não se livra de polémicas.

Diariamente, vêm a público alegados incómodos na Casa Real britânica por causa do feitio da mulher do príncipe Harry ou das exigências que terá feito a propósito do parto, que a colocam a jeito das más-línguas. E, como se não bastasse, há sempre alguém da família a levantar mais poeira e a ameaçar a privacidade da ex-atriz norte-americana.

Desta vez, foi um tio de Meghan, Joseph Johnson, a divulgar imagens suas ainda na infância e quase recém-nascida, publicadas pelo jornal "Daily Mail", que as promoveu como exclusivo mundial. As imagens são acompanhadas de legendas que as descrevem, deixando perceber como foram os primeiros anos da agora duquesa de Sussex.

Nessa altura, enquanto a mãe, Doria Ragland, saía para trabalhar, ficava entregue aos cuidados da avô materna, Jannette Johnson, de quem sempre foi muito próxima e que morreu em 2000. "Acredito que é um bom momento para que o Mundo veja o outro lado familiar de Meghan, o lado positivo, não o negativo, e que faz parte da história", garantiu o tio, justificando a partilha.

Apesar de não ter respeitado a intimidade da sobrinha, Joseph Johnson não lhe poupa elogios e até defende que se resguarde nesta fase. Quanto à mãe da duquesa, Doria, garante que será "uma boa avó", reconhecendo como exemplo a forma correta como educou Meghan.