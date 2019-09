Meghan Markle termina licença de maternidade

NTV Hoje às 14:30, atualizado às 14:58 Facebook

A duquesa de Sussex acaba a licença de maternidade já na próxima semana. Entretanto, Meghan Markle já tem a presença confirmada no lançamento da sua coleção de roupa. Meghan Markle está a terminar a licença de maternidade. A duquesa de Sussex, que foi mãe de Archie a 6 de maio passado, prepara-se para voltar aos eventos oficiais já na próxima semana, ao lado do marido, o príncipe Harry. Segundo a Casa Real britânica o evento mais relevante no qual Meghan vai participar realiza-se a 12 de dezembro e trata-se do lançamento da sua coleção de roupa, a Smart Works, que […]