Meghan Markle utiliza jóias da princesa Diana em evento

Meghan Markle homenageou, esta quinta-feira, a princesa Diana no lançamento da sua coleção de roupa em parceria com a Smart Works. A mulher do príncipe Harry de Inglaterra utilizou uns brincos e umas jóias que eram da Lady Di, durante a festa de apresentação de uma linha de roupa, em que os lucros vão para uma associação que ajuda mulheres a integrarem o mercado de trabalho. A duquesa de Sussex foi vista com uns brincos em forma de borboleta que Diana usou a 4 de maio de 1986 numa viagem ao Canadá. Por sua vez, a pulseira de diamantes tinha […]