Mel B revela relação secreta com uma Spice Girl

A cantora Mel B contou, numa entrevista ao programa "Life Stories", de Piers Morgan, que teve um romance secreto com uma colega da banda Spice Girls. Quem? Geri Halliwell.

Foi no auge da banda, no final dos anos 90, que a relação surgiu. " Éramos apenas amigas e aconteceu", contou.

"Ela vai odiar-me por isto, porque ela é agora uma senhora... tem um marido, mas é um facto . Aconteceu, nós divertimo-nos e foi isso. Ela tinha seios incríveis", sublinhou, sem apontar as vezes em que estiveram juntas.

Mel B disse, ainda, que espera que Geri não desminta o romance. "Espero que se lhe perguntarem não negue. Foi apenas um caso, uma coisa divertida", finalizou Mel B.

Geri Halliwell ainda não se pronunciou publicamente sobre as declarações da artista, mas o site "Daily Mail" escreveu que uma fonte segura garantiu que ela ficou muito irritada e ofendida com as palavras de Mel B.

Falta saber se o regresso das Spice Girls, com Geri 'Ginger' Halliwell, Mel 'Sporty' Chisholm, Mel 'Scary' Brown e Emma 'Baby' Bunton, na digressão mundial, que tem início no próximo sábado.