Melânia Gomes apresenta o palco à filha de três meses

Melânia Gomes deu a conhecer à filha, Mafalda, uma das suas maiores paixões: o Teatro. A atriz fez questão que a bebé subisse ao palco do Teatro Armando Cortez. A intérprete está a aproveitar ao máximo a primeira experiência como mãe desde que a filha nasceu a 31 de maio. Depois de apresentar o rebento aos familiares, foi tempo de Melânia Gomes levar Mafalda a “pisar” um dos seus locais de trabalho. “Pronto, ficas a saber: isto é um palco. Agora livra-te de quereres ser atriz!” escreveu a atriz, em tom de brincadeira. View this post on Instagram Pronto, ficas […]