Melânia Gomes confessa como foi difícil amamentar nos primeiros dias de vida de Mafalda

Perante a Semana Mundial do Aleitamento Materno, que se celebra até dia 7, Melânia Gomes decidiu partilhar a sua história e o quão difícil foi amamentar a filha, Mafalda, nos primeiros dias. “A Mafalda nasceu na noite de 31 de maio, com 3,085 kg. Assim que fomos para o recobro começou logo a tentar mamar. Nem ela, nem eu sabíamos como isso se fazia, mas pensei que com o instinto a coisa ia lá”, começou por confessar a atriz no Instagram. A verdade é que a intérprete não sabia o que a esperava. “Os enfermeiros iam controlando e dando dicas, […]