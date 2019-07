Melânia Gomes relembra viagem ao Rio de Janeiro

NTV Hoje às 21:30, atualizado às 22:01 Facebook

Melânia Gomes pretende regressar ao Rio de Janeiro, no Brasil, destino que deverá ser a primeira viagem realizada ao lado da filha. Com saudades da viagem que fez à “Cidade Maravilhosa”, a atriz revelou que pretende repeti-la, desta vez com a filha de quase dois meses, Mafalda. No Instagram, Melânia Gomes recordou vários momentos da viagem, realizada em 2017, através de uma sequência de fotografias. “Não, não estou no Rio… Mas o Rio está sempre em mim… Cidade maravilhosa… Que saudades! Será das primeiras viagens que vou fazer com a minha filha”, escreveu numa publicação. View this post on Instagram […]