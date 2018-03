Melânia Gomes vai dar a cara por confraria de Monção

Ana Peixoto Fernandes Ontem às 22:39 Facebook

A atriz Melânia Gomes vai ser entronizada confrade de honra da Confraria da Foda, criada em 2016 em Pias, Monção.

A cerimónia de entronização de novos confrades decorrerá no domingo, dia 11 de março, e a atriz que integra o elenco da telenovela "A Herdeira" que está a ser gravada em Viana do Castelo, receberão o título Elsa Machado, da Direção de Serviços de Alimentação e Veterinária da região Norte (DSAVRN) e mestre da Confraria do Galo de Barcelos, e também a corporação de Bombeiros Voluntários de Monção.

"A insígnia de honra que é atribuída àquelas pessoas que contribuíram ou vão contribuir para a divulgar confraria e os seus objetivos. Achamos que a Melânia desempenhou um papel excelente na divulgação de Castro Laboreiro no concursos das 7 Maravilhas e que agora vai conseguir fazer um papel semelhante na Confraria da Foda, falando dela por Portugal inteiro e no estrangeiro também", declarou Cátia Gonçalves, presidente da junta de Pias e mestre de cerimónias da confraria.

A entrada de novos membros, três de honra e 13 efetivos, a juntar aos 30 já entronizados em 2017, acontece no âmbito da 2.ª Feira da Foda criada para promover um prato típico da gastronomia local, o cordeiro assado no forno, batizado pelo povo como "foda". O evento decorrerá sexta-feira a domingo (9 a 11), com tasquinhas onde se pode degustar a proposta gastronómica com o singular nome popular e também 80 expositores de diversas áreas e produtos, oriundos de todo o país e Espanha".

"Há muita expectativa, o certame cresceu muito. O número de expositores praticamente duplicou. Tenho orgulho de ter gente desde o Algarve até Melgaço e também alguns espanhóis", comentou Agostinho Correia, presidente da Confraria, referindo que "são esperadas 25 a 30 mil pessoas" no evento deste ano. Pela primeira edição em 2017, passaram "entre 15 a 17 mil" visitantes.