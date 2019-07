Mergulho na piscina. Raquel Strada aproveita subida da temperatura

NTV Hoje às 23:00, atualizado às 23:10 Facebook

Nem pensou duas vezes. Com a subida da temperatura nesta terça-feira, Raquel Strada aproveitou e mergulhou na piscina de um dos hotéis mais luxuosos de Lisboa. Raquel Strada fez os seguidores estranharem nas últimas publicações no perfil de Instagram, ao partilhar fotos na praia, ela que não é grande adepta de areia e de mar. Justificado que se tratava, somente, da “despedida de solteira” de uma amiga, a apresentadora da SIC Mulher voltou na tarde desta terça-feira ao seu “habitat” natural: a piscina. Mas não foi uma piscina qualquer. A também blogger e influenciadora digital escolheu o espaço aquático do […]