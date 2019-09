Messi vs. Ronaldo: Disputa na moda

Sara Oliveira Hoje às 09:26 Facebook

A rivalidade saudável entre Lionel Messi e Cristiano Ronaldo no futebol estende-se também para fora de campo.

Em termos desportivos, agora o argentino tem mais uma prémio de Melhor do Mundo do que o português, mas ao contrário de CR7, só agora entrou a sério no negócio da moda, com o lançamento também de uma marca de roupa homónima.

O craque argentino apresentou a sua primeira coleção em Barcelona. A linha assinada pela designer Virginia Hilfiger (a irmã do conceituado Tommy Hilfiger) inspirou-se na vida de Messi, tendo como base as cores do clube catalão que representa e da seleção do seu país. Incluindo pormenores como o número 10 que ostenta em ambas as camisolas, ou o próprio nome em peças como polos, camisas, casacos e calças em estilo desportivo.

"Gosto de explorar diferentes áreas de interesse além do desporto. Tento sempre aproveitar todas as oportunidades para fazer parte de algo novo e empolgante, pelo que o lançamento da minha própria marca de moda é algo que eu realmente queria fazer, e espero que as pessoas gostem tanto como eu", reconheceu Messi. À frente do projeto está a irmã, María Sol Messi.

CR7 no calçado e roupa interior

Já afirmado na área, a par do vestuário com nome próprio, há muito que CR7 alargou a oferta a roupa interior e também ao calçado, com novas coleções a chegarem agora ao mercado quer em lojas físicas como também no site homónimo ou Instagram. Com tanta oferta e agora com Messi também a entrar no jogo das tendências, falta saber se vão trocar camisolas fora das quatro linhas e no jantar para o qual o craque da Juventus convidou o "rival" em troféus e golos marcados.