Micaela Oliveira, a estilista das famosas

Empresária da Trofa faz guarda-roupa em vários programas da TV.

Luzes, câmara, ação... Começam os programas e vê-se o brilho das roupas assinadas por Micaela Oliveira. Assim tem sido nos serões televisivos de domingo. No arranque de mais uma edição de "Dança com as estrelas" na TVI, a estilista da Trofa vestiu Rita Pereira (que apresenta com Pedro Teixeira) e também Kelly Bailey, emprestando ainda mais sensualidade ao "paso doble" da atriz.

"No caso da Rita, a inspiração foi de encontro ao seu estado de graça, pois ela queria evidenciar a sua barriga, mostrá-la com todo o orgulho às pessoas que gostam dela. Por ser um projeto tão arrojado, foi escolhida a cor vermelha, por ser impactante tendo em conta o tom de pele dela e a cor do cabelo, passando, assim, a imagem de uma grávida bastante ousada e irreverente. A Kelly tinha uma música com carga dramática bastante intensa, muito de luta e isso tinha de passar através da dança e da roupa. Daí, o rasgado sobre a pele e a saia em cetim, com muita fluidez e largura, para que todos os movimentos fossem dramáticos, para centrar a atenção na própria concorrente", descreveu a mentora das indumentárias ao JN.

Branco e preto no "The Voice"

Pegando no comando, mudamos para a RTP1 onde, no "The Voice Portugal", Aurea exibiu, há uma semana, uma original criação em branco igualmente da autoria de Micaela. Neste caso, "como a Marisa Liz ia apresentar-se com um vestido preto, muito "dark", quis criar um look algo angelical, desenvolvendo um vestido de penas com um cinto que pertence à coleção primavera/verão 2019". E a parceria repetir-se-à até à grande final.

"A personalidade e a envolvência a que se destina cada modelo, bem como a mensagem que cada uma quer passar faz com que as criações sejam diversificadas, na escolha de materiais e nos cortes para favorecer a silhueta e o tom de pele. E cada peça é única e exclusiva".