Micaela Oliveira junta amigas na apresentação de nova coleção de noivas

Foi num final de "tarde de sonho" que Micaela Oliveira lançou, no Hotel Torel AvantGarde, no Porto, as suas mais recentes propostas para noivas e alta costura. Numa apresentação privada, a estilista da Trofa reuniu algumas das famosas que têm acompanhado a sua carreira.

"Este foi o primeiro de muitos eventos que quero fazer para proporcionar um contacto mais próximo com as clientes. A marca quer proporcionar experiências, como se transmitiu nesta iniciativa que foi limitada nos convites, até pela dimensão do hotel que, pelas suas características, proporcionou o ambiente ideal", explicou a criadora ao JN.

Na Sala das Flores, as modelos desfilaram sem pressas, sugerindo uma "panóplia de vestidos" para casamentos mais tradicionais ou mais arrojados. Com rendas, mais fluídas ou ao estilo princesa, as criações sucederam-se como uma história de encantar, pois Micaela Oliveira defende que "a mulher tem sempre que se sentir única e especial".

A assistir, a mulher do jogador do Benfica Toto Salvio, Magali Aravena, foi das que se rendeu, tendo mesmo trocado de vestido no local. E, mesmo distante, o futebolista reagiu à sua sensualidade, afirmando que ela "arrasou".

Entre trabalhos, Diana Chaves também não faltou à chamada, até porque é comum eleger as peças de Micaela para momentos de gala, além de as usar no programa "Casados à primeira vista" na SIC.

Destaque ainda para as presenças de Sónia Araújo, Carla Ascensão e Mónica Sintra, que há muito se renderam ao talento da anfitriã.