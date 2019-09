NTV Hoje às 17:30, atualizado às 17:45 Facebook

Michael Phelps já é pai pela terceira vez. A boa-nova foi partilhada pelo ex-nadador e campão olímpico nas redes sociais. Parabéns! A família do mediático atleta está em euforia com a chegada do membro mais novo: Maverick Nicholas Phelps. O bebé nasceu no dia 9 e já tem uma conta na rede social Instagram. “Família de cinco! Bem-vindo ao mundo, Maverick Phelps! A mãe e o bebé estão bem e os rapazes estão ansiosos para serem os irmãos mais velhos”, escreveu Michael Phelps na legenda. View this post on Instagram Family of 5! Welcome @mavericknphelps to the world! Born 9-9-19. […]