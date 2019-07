Michelle Obama deslumbra com novo visual

NTV Hoje às 20:30, atualizado às 20:37 Facebook

Michelle Obama decidiu mudar de visual e apresentou uma imagem mais descontraída e natural. A ex-primeira-dama dos Estados Unidos da América encontra-se em digressão a propósito do seu livro “Becoming” e, durante o Essence Festival, em Nova Orleães, Michelle Obama surgiu com um novo visual. A mulher do ex-presidente norte-americano Barack Obama apareceu com o cabelo solto, encaracolado e mais claro devido a algumas nuances loiras. O visual foi fortemente elogiado nas redes sociais pelos fãs de Michelle Obama. View this post on Instagram What a great night here in New Orleans celebrating 25 years of#EssenceFest and #BlackGirlMagic. Thanks to […]